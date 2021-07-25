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Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 ölü

25.07.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Narey B. idaresindeki 06 BLA 891 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolundaki Halep Bulvarı'nda devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Elif Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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