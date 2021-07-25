Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Narey B. idaresindeki 06 BLA 891 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolundaki Halep Bulvarı'nda devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Elif Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz