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Gaziantep'te otomobil devrildi, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

08.07.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobil devrildi, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

S.Y. (29) idaresindeki 06 CFV 31 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolunun Serienevler Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki E.K. (26), K.Y. (29), A.D. (20), H.U.Y. (4) ve R.Y. (3) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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