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Gaziantep'te otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı

12.06.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarparak bahçeye devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kadir Çapraz (26) yönetimindeki 06 CFB 298 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa kara yolu Kırıkçalı Mahallesi itfaiye kavşağında kontrolden çıktı.

Otomobil, Suriye uyruklu Fadi Zidan'a ait evin duvarına çarparak bahçeye devrildi.

Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Çapraz ile beraberindeki Süleyman Eraslan'ı çıkardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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