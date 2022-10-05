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Gaziantep'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

05.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda araştırma yapan ekipler, iki gün önce bir otomobilin çalınmasıyla ilgili M.A, E.A, D.Ö. ve C.H.G'yi çalıntı araçla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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