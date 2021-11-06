Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Yiğit (24) idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil Körkün Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Yiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yiğit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz