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Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

06.11.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Yiğit (24) idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil Körkün Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Yiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yiğit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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