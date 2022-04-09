YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

09.04.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hacıali Öztürk Mahallesi Mezbahane Caddesi'ndeki kavşakta, H.T. yönetimindeki 80 LB 710 plakalı otomobil, Yusuf Pamuk (35) idaresindeki 27 AFG 120 plakalı motosikletle çarpıştı.

Savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki 06 ACJ 181 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada devrilen motosiklet sürücüsü Pamuk ve yanındaki Mehmet Can Şeyhismailoğlu (22) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti
Şehit Astsubay Çavuş Şahin'in İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştıŞehit Astsubay Çavuş Şahin'in İstanbul'daki babaevine acı haber ulaştı
Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardındanÇaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 11 Nisan Pazartesi

İmsak
04:32
Sabah
05:55
Öğle
12:37
İkindi
16:15
Akşam
19:08
Yatsı
20:26
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Birbirimizi izliyoruz ve...”

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Birbirimizi izliyoruz ve...”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.