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Gaziantep'te otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

26.06.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İzzet Karağaç'ın kullandığı 80 BD 361 plakalı traktör, İslahiye-Hatay kara yolu otogar kavşağında, Muhammed Hakan idaresindeki 31 AGK 787 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza nedeniyle traktör ikiye bölünürken, sürücüler ile Ali ve İmen Başıböyük yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza, bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışma anı ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

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