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Gaziantep'te otomobil istinat duvarından park halindeki aracın üzerine düştü

12.07.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobil istinat duvarından park halindeki aracın üzerine düştü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde park halindeyken hareket eden otomobil, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından başka bir otomobilin üzerine düştü.

Yeditepe Mahallesi'nde park halindeki 06 EV 4876 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle hareket etmeye başladı.

İlerleyen otomobil, yol kenarındaki apartmanın istinat duvarına çarparak yaklaşık 4 metre yükseklikten 44 ADS 947 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, kaza yerine şerit çekerek çalışma başlattı.

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