YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te otomobildeki yangın söndürme tüpünde uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te otomobildeki yangın söndürme tüpünde uyuşturucu ele geçirildi

20.10.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir uygulama noktasında durdurduğu 2 otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpeği Argos'un da kullanıldığı aramada, yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmiş 6 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.

Öte yandan, operasyon dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyulduGaziantep Şehitlik Abidesi'ne 22 şehitlik ve cephelerden getirilen toprak koyuldu
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyorYeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Gaziantep uyuşturucu operasyonu zanlı

Gaziantep Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:36
Öğle
12:20
İkindi
15:26
Akşam
17:55
Yatsı
19:10
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.