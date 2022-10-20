Gaziantep'te otomobildeki yangın söndürme tüpünde uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir uygulama noktasında durdurduğu 2 otomobilde arama yaptı.
Narkotik köpeği Argos'un da kullanıldığı aramada, yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmiş 6 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.
Öte yandan, operasyon dron ile görüntülendi.
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