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Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

02.06.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey ilçesi Atatürk Bulvarı’nda 27 Mayıs'ta bir otomobilden hırsızlık yapan M.N.G. ile K.M'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N.G. tutuklandı, K.M. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, emniyet tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin yol kenarında bulunan otomobilden hırsızlık yapmaları ve olay yerinden kaçmaları yer alıyor.

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Gaziantep Şahinbey Otomobil hırsızlık

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