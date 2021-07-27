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Gaziantep'te otomobilden silahla ateş eden kişiye 48 bin 275 lira ceza uygulandı

27.07.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobilden silahla ateş eden kişiye 48 bin 275 lira ceza uygulandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te seyir halindeki aracının içerisinde silahla havaya ateş açan sürücüye 48 bin 275 lira cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, kentte seyir halindeki otomobilinden tabancayla havaya ateş eden ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerden tespit edilen sürücüyü yakalayan ekipler, şüpheliye 48 bin 275 bin lira ceza uyguladı.

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