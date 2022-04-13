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Gaziantep'te otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

13.04.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız hastanede hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde O.S (17) idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, akşam saatlerinde elektrikli scooterle eve giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarptı.

Kazada ağır yaralanan 2 genç, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yiğit'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine aile fertlerinin yanı sıra Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da katıldı.

Toprak'ın hastanede tedavisi devam ediyor.

Sürücü belgesi olmayan O.S ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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