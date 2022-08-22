Gaziantep'te otomobille pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.Z. (28) yönetimindeki çatı malzemelerin yüklü olduğu 27 MB 2240 pikap ile Ş.B. (19) idaresindeki 27 AAF 033 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolunda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile yolcu İ.E. (18) İslahiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Pikaptan etrafa dağılan malzemelerin temizlenmesiyle yol trafiğe açıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kavşaktan döndüğü sırada pikabın çarpması ve etraftaki vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.



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