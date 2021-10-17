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Gaziantep'te otomobille tanker çarpıştı, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

17.10.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otomobille tanker çarpıştı, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tankerle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Beşir U. (27) yönetimindeki 63 LZ 118 plakalı tanker ile İsmail Ekinci (52) idaresindeki 27 L 4417 plakalı otomobil, Nurdağı-Osmaniye kara yolunda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Ekinci'yi sıkıştığı otomobilden çıkardı.

Yaralı sürücüler ile otomobildeki Şaziye Ö. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ekinci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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