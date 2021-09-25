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Gaziantep'te otoyolda kaçmak isteyen düzensiz göçmen aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdi

25.09.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otoyolda kaçmak isteyen düzensiz göçmen aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayan minibüsten inerek polisten kaçmaya çalışan düzensiz göçmen, ticari aracın çapması sonucu hayatını kaybetti.

Sürücüsü belirlenemeyen ve içerisinde Afgan uyruklu 20 düzensiz göçmenin bulunduğu 63 ABS 632 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Adana Otoyolu üzerindeki kontrol noktasında arama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Bir süre kovalamacının ardından polislerin durdurduğu araçtan kaçan bir düzensiz göçmene, yolun karşısına geçtiği sırada M.B'nin kullandığı 27 T 1033 plakalı ticari araç çaptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, göçmenin hayatını kaybettiğini belirledi. Göçmenin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Araçtaki 14 düzensiz göçmen işlemleri için emniyete sevk edilirken, olay sırasında kaçan 5 göçmeninin bulunması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

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