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Gaziantep'te özel hastanede sağlık çalışanlarına saldırı güvenlik kamerasında

07.02.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Biri hemşire 3 çalışanın yaralandığı saldırının kaydedildiği görüntülerde saldırı anı, yaşanan kargaşa ve bir kadının demir korkulukla bilgisayara vurduğu görülüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te faaliyet gösteren özel bir hastanede, hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede, 15 gündür Kovid-19 tedavisi gören M.A.K, hayatını kaybetti.

Ölüm bilgisine Kovid-19 yazılmamasını isteyen hasta yakınları, çıkan tartışmanın ardından hastane görevlilerine saldırdı.

Biri hemşire 3 hastane görevlisinin yaralandığı olayda, hastanede de hasar oluştu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hasta yakınlarının hastane çalışanlarına saldırdığı, yaşanan kargaşa ve bir kadının demir korkulukla bilgisayara vurduğu görülüyor.

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