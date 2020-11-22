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Gaziantep'te park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.11.2020 19:43 | Son Güncelleme

Gaziantep'te park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te komşular arasında araç parkı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde iki komşu arasında otomobilin sokağa park edilmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla yaralanan Süleyman D. ile Hüseyin D, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli Mehmet K, gözaltına alındı.

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