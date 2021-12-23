YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin bir çocuğa saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin bir çocuğa saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı

23.12.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin bir çocuğa saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, pitbull cinsi 2 köpeğin bir çocuğa saldırmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde dün bir sitede oturan 5 kişiye ait pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamasına ilişkin başsavcılıkça soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Beştepe Mahallesi'nde 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmış, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!""Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!"
PARTNER"Onun adını bile anmayalım""Onun adını bile anmayalım"
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te spor tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu:Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Gaziantep'te spor tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:34
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:46

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Baran Eczanesi
Sehitkamil
Ceylan Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
Mumbuç Eczanesi
Sehitkamil
Tarık Eczanesi
Sehitkamil
Anadolu Eczanesi
Sahinbey
Asil Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.