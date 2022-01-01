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Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

01.01.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayağından yaralanan Ufuk Göçmen: - "Ben bu köpeğe ne şekilde müdahale etsem, vurunca daha beter saldırıyor. 14 yerimden ısırdı"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde pitbull cinsi köpek Ufuk Göçmen'e (43) saldırdı.

Kendi imkanlarıyla köpekten kurtulan ve ayağından yaralanan Göçmen, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göçmen'in sağlık durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Tedavisi yapılan Göçmen, AA muhabirine, mahalleden tanıdıkları kişiyle tartıştıklarını söyledi.

Tartışma sırasında söz konusu kişinin evdeki köpeği kendisinin üzerine saldığını iddia eden Göçmen, şöyle konuştu:

"Köpek bana saldırmaya başlayınca kapıyı kapattılar, ben köpekle baş başa kaldım. Ben bu köpeğe ne şekilde müdahale etsem, daha fazla saldırmaya başladı. 14 yerimden ısırdı. Ayağım dikildi, vücudumun her yerinde diş izleri var. Bu başa çıkılacak bir köpek değil. Eğer kendimi kurtaramasam parçalayıp öldürürdü. Bu tür köpeklerin toplatılmasını isteyen bizler yine yetişkiniz, küçük çocuğu ele geçirse öldürür bu tür köpekler. Onun için ne gerekiyorsa yapılsın."

Göçmen, köpeğin sahibinden şikayetçi olacağını kaydetti.

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