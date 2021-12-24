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Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor

24.12.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Şahinbey ilçesinde önceki gün 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan, kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Asiye Ateş'in sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiği ancak hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Baş ve boğaz bölgesinde hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraların meydana geldiği Asiye'nin, kulağındaki hasar nedeniyle de duyma kaybının olabileceği bildirildi.

Önceki gün Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

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