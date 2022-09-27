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Gaziantep'te polis ekiplerine bıçakla saldıran şüpheli yakalandı

27.09.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te polis ekiplerine bıçakla saldıran şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polis ekiplerine bıçakla saldıran şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş eden şüpheliye müdahalede bulundu.

Etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı esnada üzerinde bulunan bıçakla ekiplere saldıran ve olay yeri yakınında bulunan eve girerek tehdit ettiği ekiplere hakaret eden şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin 27 suç kaydı bulunduğu belirlenirken, emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

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Şüpheli Gaziantep pompalı tüfek hakaret

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