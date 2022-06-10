YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep'te rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

10.06.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te rögar kapağının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te rögar kapağı çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Mücahitler Mahallesi'nde bir apartman önündeki rögar kapağının çalındığını tespit etti.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan M.İ. ile çalıntı malzemeyi satın alan ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği anlaşılan iş yeri sahibi A.B'yi yakaladı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada, rögar kapağının çalınması ve el arabasına yüklenmesi çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecekGaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek
Konyaspor, 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyorKonyaspor, 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor
Erzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandıErzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:19
Sabah
05:03
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:57
Yatsı
21:34
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.