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Gaziantep'te sahte alkol ve uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

30.12.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te sahte alkol ve uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yılbaşı öncesi düzenlenen sahte alkol ve uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında kentin kırsal alanlarında operasyon gerçekleştirdi.

Birçok adreste arama yapan ekipler, 195 litre kaçak alkol, 10 litre etil alkol, 5 şişe anason, bir damıtma düzeneği, 42 gram sentetik uyuşturucu ve çok miktarda kaçak sigara, enerji içeceği, bitkisel kapsül, cinsel uyarıcı özellikle olduğu belirtilen çikolata ürünleri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 29 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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