Gaziantep’te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’teki sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 311 şişe sahte içki ile 22 boş şişe ele geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
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