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Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

28.01.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte içki üretimine yönelik polisin düzenlediği operasyonda 46 litre alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte içki imalatı ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, merkez Şahinbey ilçesinde içki üretildiği iddiasıyla bir adrese düzenlenen operasyonda, 46 litre dökme alkol, 23 boş şişe, 30 etiket, 3 litre alkol yapımında kullanılan katkı maddesi, çok sayıda şişe kapağı, etiket ve içki imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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