Gaziantep’te sahte içkiden 3 kişi hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nizip ilçesinde sahte içki içen 10 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, sahte içkiye bağlı 10 kişinin zehirlendiği belirtildi.

Zehirlenen vatandaşların Nizip ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13-15/12/2021 tarihleri arasında Nizip ilçemizde meydana gelen sahte alkole bağlı zehirlenme olayları kapsamında 10 vatandaşımızın zehirlendi. Vatandaşlarımız ilçemiz ve Gaziantep ilindeki hastanelerde tedavi altına alındıkları, 3 vatandaşımızın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, 7 vatandaşımızın ise hayati tehlikelerinin devam etmekte. Olay kapsamında Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında 14 adreste arama yapılmış 2 şüpheli tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştır. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G tutuklanmıştır."

