Gaziantep'te sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Ahmet D. (50), 14 Aralık'ta fenalaşmasının ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Ahmet D, 19 gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet D'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası ilçede defnedildi.

Kentte 13 Aralık'tan bu yana sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.



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