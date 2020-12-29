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Gaziantep'te salgından etkilenen 15 bin 395 kişiye maddi destek verilecek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.12.2020 15:19 | Son Güncelleme

Gaziantep'te salgından etkilenen 15 bin 395 kişiye maddi destek verilecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen 15 bin 395 kişiye 1500'er lira maddi destekte bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının oluşturduğu etkilerin azaltılması amacıyla esnaf ve vatandaşlara kira, beslenme ve nakdi destekler sürüyor.

Belediye, bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 15 bin 395 vatandaşa 1500'er lira nakdi yardım yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara imkanlar çerçevesinde destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Vatandaşların süreci en az hasarla atlatması için esnafa, usta öğreticilere ve koronavirüsten dolayı eşi vefat edenlere 1500 lira destekte bulunduklarını anımsatan Tahmazoğlu, "Şimdi de alım gücü düşük ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 15 bin 395 vatandaşımıza 1500 lira nakdi yardımda bulunacağız. Verdiğimiz bu desteklerle vatandaşlarımızın bu süreçte yaşadığı sıkıntıları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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