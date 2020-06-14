Gaziantep'te saman yüklü traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Levent K. (23) yönetimindeki 27 SZ 177 plakalı römorkunda saman yüklü traktör, Hürriyet Mahallesi Dağyolu Sokak'ta rampadan inerken devrildi.
Traktör ağaca çarparak durabildi. Yaralanan sürücü Levent K. çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı sürücü, ilk tedavisinin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.