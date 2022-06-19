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Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

19.06.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 25 yaşındaki genç boğuldu.

İlçeye bağlı Aşağı Çardak Mahallesi yakınlarında serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Zafer Polat (25) akıntıya kapıldı.

Polat, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Polat'ın cesedini nehirden çıkardı.

Polat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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