Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 25 yaşındaki genç boğuldu.

İlçeye bağlı Aşağı Çardak Mahallesi yakınlarında serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Zafer Polat (25) akıntıya kapıldı.

Polat, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Polat'ın cesedini nehirden çıkardı.

Polat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



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