Gaziantep'te serinlemek için girdiği sulama göletinde kaybolan genç aranıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te serinlemek için girdiği sulama göletinde kaybolan genci arama çalışması başlatıldı.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Yamaçoba Mahallesi'nde oturan Ömer Şavir (17), serinlemek için sulama göletine girdi.

Gencin boğulma tehlikesi yaşadığı ve gözden kaybolduğunu gören arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, suda arama çalışması başlattı.

Olay yerine gelen ve gözyaşı döken anne Selvi ile baba Ökkeş'i yakınları teselli etti.

