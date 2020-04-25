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Gaziantep’te sıcak yemek ve gıda paketi yardımı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.04.2020 13:44 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında yeni tip korona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımı yapıyor.Korona virüs salgını sonrasında başlatılan ulusal mücadelede Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirlerle birlikte ekonomik durumu olmayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Gazi şehirde tam bir “Gönül Seferberliği” başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında yeni tip korona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımı yapıyor.
Korona virüs salgını sonrasında başlatılan ulusal mücadelede Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirlerle birlikte ekonomik durumu olmayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Gazi şehirde tam bir “Gönül Seferberliği” başladı. İçişleri Bakanlığı’nın “Koronavirüs ile Mücadelede Ramazan Ayı Tedbirleri” başlığıyla yayınladığı genelgeyle beraber iftar çadırı kurumunun yapılmayacağının belirtilmesiyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği’nin öncülüğünde tespit edilen ve öncelikli dışarı çıkması kısıtlanan yaşlılar başta olmak üzere bin 500 aileye iftarlık sıcak yemek dağıtımı yapmaya başladı. Öte yandan Büyükşehir tarafından ihtiyaç sahiplerine destek vermek için harekete geçen ekipler hazırladıkları 65 bin gıda paketinin dağıtımını Ramazan Ayı boyunca yapacak.
Ramazan Ayı süresince yardımlarına devam edecek Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği öncülüğünde bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla Corona Virüs Salgını’na karşı verilen mücadelede yardıma ihtiyacı olanlara, sosyal yardımlarıyla yanında olmaya devam edecek.

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