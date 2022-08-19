Gaziantep'te sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 milyon 680 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1080 paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Ekipler, ev ve iş yerlerine düzenledikleri operasyonda 3 milyon 680 bin boş makaron ve 1080 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

