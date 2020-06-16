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Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.06.2020 15:45 | Son Güncelleme

Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nakliyatçılar Sitesi Gaziantep Ticaret Borsası binası yakınında akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yaralılardan Mustafa K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Dört yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mustafa K’nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

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