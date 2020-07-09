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Gaziantep'te silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.07.2020 11:24 | Son Güncelleme

Gaziantep'te silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki grup arasında mezarlıkta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayda kullanıldığı belirlenen birer tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

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