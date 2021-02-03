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Gaziantep’te silahlı saldırı öncesi güvenlik kameralarını boyamışlar

03.02.2021 21:50 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te silahlı saldırı öncesi güvenlik kameralarını boyamışlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te seyyar satıcıyı pompalı tüfekle vuran zanlılar, olay öncesi güvenlik kameralarını görüntü almasını engellemek için boyadığı belirlendi.

Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde seyyar satıcı olan Ö.H, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.H'nin durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraların görüntü almasını engellemek için zanlılar tarafından boyandığını tespit etti.

Polislerin zanlıları yakalama çalışması devam ediyor.

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