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Gaziantep'te sis etkili oluyor

31.01.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te sis etkili oluyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Gece başlayan sis, sabahın ilk ışıklarıyla etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri, kentin işlek noktalarında denetimlerini artırarak sürücülere hız yapmamaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Öte yandan, bazı vatandaşlar sisle oluşan manzaranın fotoğrafını çekti.

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