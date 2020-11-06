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Gaziantep’te soba zehirlenmelerine karşı uyarı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.11.2020 14:58 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlı ve yardıma muhtaç ailelerin yuvalarını, soğuk kış günlerinde sıcak tutmak amacıyla soba kurulumları yapılarak olası zehirlenme tehlikelerine karşı hane halkı bilgilendiriliyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan ‘Evde Yaşama Destek Birimi’ ekibi yaşlıların destekçisi oluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlı ve yardıma muhtaç ailelerin yuvalarını, soğuk kış günlerinde sıcak tutmak amacıyla soba kurulumları yapılarak olası zehirlenme tehlikelerine karşı hane halkı bilgilendiriliyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan ‘Evde Yaşama Destek Birimi’ ekibi yaşlıların destekçisi oluyor. Birim, yaşlı çiftlerin evlerine giderek hem sobalarını kuruyor hem de sobanın nasıl yakılacağı ile ilgili bilgiler veriyor. Soba kurumunun yanı sıra yaşlıların tansiyonlarını da ölçen birim, aynı zamanda evinin temizliğini de yapıyor.
Öte yandan İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenleri eşliğinde yaşlılara soba konusunda eğitimler veriliyor, soba zehirlenmelerine karşı nasıl önlem alınacağına dair bilgi akışı sağlanıyor. Ardında yaşlıların sobaları kuruluyor. Ekim ayından bu yana soba kurulumunu gerçekleştiren ‘Evde Yaşama Destek Birimi’ bu ay sonuna kadar soba kurumlarını ve eğitimlerine devam edecek.
“Hayat şartlarına adapte olmalarını sağlıyoruz”
Çalışma hakkında konuşan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, “Daire başkanlığımıza bağlı olarak faaliyet yürüten ‘Evde Yaşama Destek Birimi’ olarak İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliği çerçevesinde yaşlıların ve yardıma muhtaç ailelerin soba kurulumu konusunda yardımcı oluyoruz. Tabi bu çalışma, ‘Evde Yaşama Destek Birimi’nin her yıl uyguladığı bir yardımdır. Sadece soba kurulumu olarak değil, normal zamanlarda da evde bakım, temizlik, küçük tadilat ve onarım işlerini de yerine getiriyoruz. Bu kişiler, normal hayat şartlarına yaşama adapte olabilmesi için hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Soba zehirlenmelerine karşı bilgi veriliyor
Soba kurulumu konusunun yanında zehirlenmelere karşı yapılan çalışmalara da değinen Tolay, İtfaiye Daire Başkanlığınca baca temizlikleri yapılıyor ve soba zehirlenmelerine karşı hane halkına bilgi veriliyor. Ayrıca oluşturulan hikayeleştirilmiş broşürler okuma-yazma konusunda sıkıntı yaşan aile bireylerine dağıtılıyor. Biz, bu hizmetimizle yaşlı ve yardıma muhtaç ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Sadece soğuk kış günlerinde evlerin ısınmasını değil, gönüllerin de ısınması için gayret gösteriyoruz” dedi.
Evinde yemek yapamayan aileler için de ‘Komşuda Pişer Bize de Düşer’ projesi kapsamında komşu vatandaşlar tespit edilerek gıda yardımının yapıldığını aktaran Tolay, “Komşunun yaptığı yemeklerden yaşlı ve muhtaç ailelere de verilmesini sağlıyoruz. Projemizi düzenli aralıklarla denetliyoruz” diye konuştu.

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