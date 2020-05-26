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Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 7 bin 911 kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.05.2020 15:01 | Son Güncelleme

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 7 bin 911 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 7 bin 911 kişiye ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle kent genelindeki cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Görevliler dışında pek fazla kimsenin sokakta bulunmadığı kentte, yaya ve araç trafiği en düşük seviyede seyrediyor.

Kırsal mahallelere gidiş-gelişin de yasak olduğu kentte güvenlik güçleri, vatandaşların mağdur olmaması için kimlik kontrollerini titizlikle yapıyor. İzni olanlara gerekli kolaylığı sağlayan ekipler, izinsiz sokağa çıkanlar için ise adli ve idari işlem uyguluyor.

Ekipler, kısıtlamanın 3 gününde genelgeye uymayarak dışarı çıkan 7 bin 911 kişiyle 29 iş yerine ceza kesti.

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