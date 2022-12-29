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Gaziantep’te sokak hayvanlarına yaşam alanı

29.12.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için Burç Tabiat Parkı içinde 60 dönümlük bir alana kurduğu Türkiye’de bir ilk olma özelliğindeki “Doğal Yaşam Alanı”, özellikle saldırgan sokak hayvanları doğayla iç içe bir ortamda müzik eşliğinde rehabilite edilecek.

Gaziantep’te sokak hayvanlarına yaşam alanı

Sokak hayvanlarının Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı veterinerlerince tedavi, aşılama ve kısırlaştırmaları sonrası rehabilite olacakları Doğal Yaşam Alanı, sokak köpeklerine doğal ortamda rehabilitasyon imkanı sunuyor.

Toplam 60 dönüm üzerine kurulan ve bin 500 köpek kapasitesi olan merkezde, besleme noktaları, 217 kulübe ve sundurmalar, sıcak havalara karşı serinleme havuzları, stres kontrolü için kum havuzları bulunuyor. Geniş ve doğal bir ortamda müzik eşliğinde de rahatlamaları sağlanacak merkezde rehabilite olan “can dostlar”, daha sonra alındıkları noktalara geri bırakılacak.

ŞAHİN: ONLAR MUTLUYSA ŞEHİR MUTLU, ŞEHİR MUTLUYSA DA BİZ MUTLUYUZ

Tesisin son durumu ve yapılan hazırlıkları inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların ve haklarının korunması için önemli bir yasanın çıktığını, uygulama konusunda belediyelerin yapacağı tesislerle kolaylıkların yaşanacağını söyledi.

Şahin, zaman zaman farklı illerden hayvanlarla ilgili kötü haberler geldiğini hatırlatarak, "Yasanın ruhuna uygun onları ‘can’ olarak görüp, uygun tesislerde rahatlatmamız gerekiyor. O yüzden sokak hayvanlarında buraya geldiklerinde aşılanıyor, kısırlaştırılıyor, bütün bakımları yapılıyor. Bir rahatlamaları gerekiyor. Bitecek havuzumuz var orada. Musikiyle birlikte bir rahatlama ortamı olacak. 60 dönüm işin büyüklüğü açısından çok önemli. Ben Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olduğum için bu büyüklükte başka hiçbir yerde duymadım görmedim de. Bir ara formül olacak, bir taraftan doğal yaşam alanımız, bir taraftan da Burç Yazıbağ’da yaptığımız 15 dönüm yaralı olanın ameliyat edildiği, ambulansının olduğu, oradaki tedavilerin Veterinerler Odası Başkanı ile birlikte açmış olduğumuz protokollerle, tam bir yaşam alanına dönüştüğü önemli bir rehabilitasyon merkezimizi de tamamladık. Bunlar bittiği zaman Gaziantep, hayvan dostu bir şehir olma noktasında tesisleşmesini tamamlamış olacak" dedi.

Bütün evrenin sevgiden beslendiğini anlatan Şahin, “Hayvanın sevildiğini hissetmesi, kendine kıymet verildiğini bilmesi lazım. Bu tesisler, bu arkadaşlarımız yetişmiş insanlar. Bunları hayvanlara hissettiriyorlar. Onlar mutluysa şehir mutlu, şehir mutluysa da biz mutluyuz" şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de, 60 dönüm içerisine yeni bir yaşam alanı dizayn edildiğini belirterek, “Sokakta çok fazla agresif olan hayvanları buraya getirip, rehabilite edip, tedavi ettikten sonra tekrar aldığımız bölgelere geri bırakacağız. Burada özellikle serinlemeleri için havuzlar ve kendilerini relaks hale getirmeleri için de kendilerine müzikler dinleteceğiz. Yemliklerin üzeri kapalı, sulukları var. Burada belli bir süre geçirdikten sonra da aldığımız bölgeye kendilerini tekrar bırakacağız” diye konuştu.

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