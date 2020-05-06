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Gaziantep’te sosyal mesafe denetimi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.05.2020 10:54 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı mücadele kapsamında insan kalabalığının yoğun olduğu şehir merkezinde ve 400 mahalledeki banka ve ATM’lerin önünde, park çevrelerinde bulunan ve banklarda oturanlar sosyal mesafe kuralı hatırlatılarak, uyarıldıKorona virüs salgınının dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte teyakkuza geçen ülkeler, enfeksiyonun bulaşma riskini ortadan kaldırmak için yürüttüğü çalışmalarına her geçen gün bir yenisini eklerken Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince “pandemi” olarak adlandırılan virüse yönelik koruyucu önleyici tedbirlerin ne denli önemli olduğunu unutturmamak adına sosyal mesafenin sağlanması için şehrin kalabalık olduğu noktalarda gerek araçlarla anons yapılarak gerekse de doğrudan vatandaşlarla konuşularak uyarıda bulunuluyor."400 mahallede sosyal mesafe denetimleri sürdürülüyor”Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Dr.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı mücadele kapsamında insan kalabalığının yoğun olduğu şehir merkezinde ve 400 mahalledeki banka ve ATM’lerin önünde, park çevrelerinde bulunan ve banklarda oturanlar sosyal mesafe kuralı hatırlatılarak, uyarıldı
Korona virüs salgınının dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte teyakkuza geçen ülkeler, enfeksiyonun bulaşma riskini ortadan kaldırmak için yürüttüğü çalışmalarına her geçen gün bir yenisini eklerken Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince “pandemi” olarak adlandırılan virüse yönelik koruyucu önleyici tedbirlerin ne denli önemli olduğunu unutturmamak adına sosyal mesafenin sağlanması için şehrin kalabalık olduğu noktalarda gerek araçlarla anons yapılarak gerekse de doğrudan vatandaşlarla konuşularak uyarıda bulunuluyor.
"400 mahallede sosyal mesafe denetimleri sürdürülüyor”
Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz, korona virüsle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak geniş çaplı bir denetim sürdürdüklerinin altını çizerek, “Bunların arasında sosyal mesafe kuralına uyulması konusu da yer alıyor. Son açıklanan vaka verilerinden de anlaşılacağı üzere kentin iyi bir durumda olduğunu görüyoruz. Burada vatandaşlarımızın ve aldığımız tedbirlerin etkisi çok önemli. Başkan Fatma Şahin’in talimatları doğrultusunda şehrin kalabalık noktalarında anons uygulaması yapıyoruz. Şu ana kadar 400 mahallede sosyal mesafe denetimleri ve anonsları gerçekleşiyor” dedi.

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