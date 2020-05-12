YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te suça geçit yok

Gaziantep’te suça geçit yok

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.05.2020 14:00 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yeni tip korona virüs denetimlerinin yanı sıra asayiş uygulamaları da aralıksız devam ediyor.Kent genelinde yapılan uygulamalarda genel asayiş denetimleri ile beraber trafik ve narkotik denetimleri de yapıldı.

Gaziantep’te yeni tip korona virüs denetimlerinin yanı sıra asayiş uygulamaları da aralıksız devam ediyor.
Kent genelinde yapılan uygulamalarda genel asayiş denetimleri ile beraber trafik ve narkotik denetimleri de yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında kent merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan uygulamalarda 4 bin 629 araç kontrol edildi. Kontrollerde trafik güvenliği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 550 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken 60 araç ise trafikten men edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kentte yapılan trafik kontrollerinde 342 araç kontrol edilirken, 1 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 15 sürücüye KTK’ nun değişik maddelerinden,7 sürücüye fazla yolcu taşımaktan işlem yapılırken, 4 araç trafikten men edildi.

Gasp şüphelisi kıskıvrak yakalandı
Şehitkamil İlçesi Çakmak Mahallesinde yaya olarak bulunan bir şahsı darp ederek cep telefonu gasp eden şüpheli, yapılan titiz çalışmalar sonrası bir aracın kasasına saklanırken yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada gasp ettiği telefon bulundu. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kablo hırsızlarına suçüstü
Öte yandan, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs ise Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nizip ilçesinde bir okuldan kablo çalarken polisler tarafından suçüstü yakalanan şahsın 20 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelisi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kumar baskını
Şahinbey ilçesine Mütercim Asım Caddesinde bir işyerinde kumar oynayan 4 şahıs ile kumar oynatan işyeri sorumlusu 1 şahıs yakalandı. Bir miktar para ve kumar malzemelerine el konulurken şahıslara cezai işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Van’da 350 metre manyat tipi ağ balık ele geçirildi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Balıkesir’e mevsimlik tarım işçileri geldi

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Mersin ormanlarına 22 bin çam kese böceği yırtıcısı bırakıldı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Büyükşehir, berber ve kuaförlere koruyucu set dağıttı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Başhemşire’den anlamlı çağrı

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Mayıs Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:18
Öğle
12:32
İkindi
16:20
Akşam
19:36
Yatsı
21:04

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Salı

Ayaz Eczanesi
Sehitkamil
Beyoğlu Eczanesi
Sehitkamil
D. Bilim Eczanesi
Sehitkamil
Eda Eczanesi
Sehitkamil
Merve Şehir Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı

Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Gaziantep'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.