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Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi

31.03.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı.

Ekipler, araçta tarihi eser olarak değerlendirilen 7 obje ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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