Gaziantep'te tarımsal üretim alanında "Tür Say" etkinliği yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla üniversite öğrencileri ve doğaseverler, tarımsal üretim alanında gerçekleştirilen "Tür Say" etkinliği kapsamında bitki ve hayvan türlerini fotoğrafladı.

Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM), Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğiyle düzenlenen "Tür Say" etkinliği kapsamında, DKM görevlileri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri ile proje faydalanıcıları merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi'nde bir araya geldi.

GAÜN Biyoloji Bölümü öğrencileri ve proje paydaşı işçiler, akademisyenler rehberliğinde, mahalle kırsalındaki bitki ve hayvanları telefonlarına indirdikleri uygulama aracılığıyla fotoğraflayarak kayıt altına aldı.

DKM Toprak ve Su Programı Koordinatörü Melike Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tür Say" etkinliğinin bugün ilk kez bir tarım alanında gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

"Tarım alanlarının biyolojik çeşitlilik açısından kaybedilmiş alanlar olmadığını göstermek istiyoruz. Bugün incelediğimiz alanda zahter, sumak, kekik, alıç fidanlarının arasında aslında başka canlılar da var. Bir yerde orkide gördük, başka bir yerde bukalemun gördük. Bu türlerin bu canlıların aslında çok önemli faydaları, hizmetleri var ve bunları korumak için de farkındalık artırmaya çalışıyoruz. Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencileri ve hocaları bugün türlerin tespiti konusunda bize yardımcı oluyorlar. Hem bizim farkındalığımız artıyor, bu alanda hangi türler var diye. Sonrasında verileri, bilgileri daha da yaygınlaştıracağız."

Biyoloji bölümü öğrencisi Gülizar Şahin de etkinlikte tür sayımı için bulunduğunu belirterek "Telefonlarımıza uygulama indirdik. Belli gruplara ayrıldık, canlıların fotoğraflarını yükleyerek çevremizdeki türleri belirleyeceğiz. Sonrasında türleri tanımlayacağız, endemik, yabani türleri ortaya çıkaracağız." dedi.

Biyoloji bölümü öğrencisi Mehmet Emin Batman da birçok kurumun bu etkinlik için bir araya geldiğini ifade ederek "Amacımız, Gaziantep'in bu bölgedeki bütün canlıları, bitkileri, hayvanları tespit etmek, sürdürülebilirliğini ele almak ve daha çok yaşam için çabalamak. İlk kez bir tarım arazisinde düzenlenen 'Tür Say' etkinliğine katıldığımız için çok şanslıyız." diye konuştu.

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