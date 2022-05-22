YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te tarımsal üretim alanında "Tür Say" etkinliği yapıldı

Gaziantep'te tarımsal üretim alanında "Tür Say" etkinliği yapıldı

22.05.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tarımsal üretim alanında "Tür Say" etkinliği yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla üniversite öğrencileri ve doğaseverler, tarımsal üretim alanında gerçekleştirilen "Tür Say" etkinliği kapsamında bitki ve hayvan türlerini fotoğrafladı.

Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM), Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) iş birliğiyle düzenlenen "Tür Say" etkinliği kapsamında, DKM görevlileri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri ile proje faydalanıcıları merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Cevizli Mahallesi'nde bir araya geldi.

GAÜN Biyoloji Bölümü öğrencileri ve proje paydaşı işçiler, akademisyenler rehberliğinde, mahalle kırsalındaki bitki ve hayvanları telefonlarına indirdikleri uygulama aracılığıyla fotoğraflayarak kayıt altına aldı.

DKM Toprak ve Su Programı Koordinatörü Melike Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tür Say" etkinliğinin bugün ilk kez bir tarım alanında gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

"Tarım alanlarının biyolojik çeşitlilik açısından kaybedilmiş alanlar olmadığını göstermek istiyoruz. Bugün incelediğimiz alanda zahter, sumak, kekik, alıç fidanlarının arasında aslında başka canlılar da var. Bir yerde orkide gördük, başka bir yerde bukalemun gördük. Bu türlerin bu canlıların aslında çok önemli faydaları, hizmetleri var ve bunları korumak için de farkındalık artırmaya çalışıyoruz. Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencileri ve hocaları bugün türlerin tespiti konusunda bize yardımcı oluyorlar. Hem bizim farkındalığımız artıyor, bu alanda hangi türler var diye. Sonrasında verileri, bilgileri daha da yaygınlaştıracağız."

Biyoloji bölümü öğrencisi Gülizar Şahin de etkinlikte tür sayımı için bulunduğunu belirterek "Telefonlarımıza uygulama indirdik. Belli gruplara ayrıldık, canlıların fotoğraflarını yükleyerek çevremizdeki türleri belirleyeceğiz. Sonrasında türleri tanımlayacağız, endemik, yabani türleri ortaya çıkaracağız." dedi.

Biyoloji bölümü öğrencisi Mehmet Emin Batman da birçok kurumun bu etkinlik için bir araya geldiğini ifade ederek "Amacımız, Gaziantep'in bu bölgedeki bütün canlıları, bitkileri, hayvanları tespit etmek, sürdürülebilirliğini ele almak ve daha çok yaşam için çabalamak. İlk kez bir tarım arazisinde düzenlenen 'Tür Say' etkinliğine katıldığımız için çok şanslıyız." diye konuştu.

​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecekGaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek
Eskişehir'de kurulan stantlarda yöresel lezzetler ikram edildiEskişehir'de kurulan stantlarda yöresel lezzetler ikram edildi
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladıYeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazar

İmsak
03:32
Sabah
05:10
Öğle
12:32
İkindi
16:22
Akşam
19:44
Yatsı
21:16
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.