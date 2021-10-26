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Gaziantep'te tarla yangınında yaklaşık 90 ton pamuk yandı

26.10.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tarla yangınında yaklaşık 90 ton pamuk yandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 90 ton pamuk yandı.

​​​​​​​Fakılı yolu mevkisinde, bir pamuk üreticisine ait, hasadı yeni yapılan yaklaşık 90 ton pamuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Tarlada, açık alanda depolanan pamuklardan dumanların yükseldiğini fark eden işçiler yangına ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Pamuk üreticisi Şerif Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilinmeyen nedenle çıkan yangında 90 ton pamuğun yandığını belirtti.

Gaziantep'te tarla yangınında yaklaşık 90 ton pamuk yandı

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