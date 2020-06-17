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Gaziantep'te tarlada çıkan yangında tarım ürünleri zarar gördü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.06.2020 19:31 | Son Güncelleme

Gaziantep'te tarlada çıkan yangında tarım ürünleri zarar gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 400 dönüm buğday tarlası ile 50 dönüm karpuz, biber, patates ve nohut ekili alan zarar gördü.

Sakçagözü Mahallesi kırsalında, buğday ekili tarlada saman balyası makinesinden çıktığı tespit edilen yangın rüzgarın da etkisiyle araziye yayıldı.

İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile çevredeki kentlerin itfaiye ekipleri, su tankerleri ve arozözler, vatandaşlar da iş makineleri ve traktörlerle yangına müdahale etti.

Yangında, 11 çiftçiye ait yaklaşık 400 dönümü buğday ekili tarladaki ürünler yandı.

Kontrol altına alınan yangın nedeniyle yaklaşık 50 dönümdeki karpuz, biber, patates ve nohut ekili alan da zarar gördü.

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