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Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

24.09.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tartıştığı karısını öldürdükten sonra polise teslim olan koca tutuklandı.

Aydınlık Mahallesi Göz Caddesi'ndeki evinde dün tartıştığı karısı Zeliha D'yi (41) öldüren Süleyman D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Süleyman D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

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