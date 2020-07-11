YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te tefeci operasyonu

Gaziantep’te tefeci operasyonu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.07.2020 10:21 | Son Güncelleme

Gaziantep’te tefecilere yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce tefecilik suçuna yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın faizle para verme karşılığında 3 müşteki şahsa ait, bugünkü değeri yaklaşık 68 Milyon TL civarındaki toplam 31 adet arazi, arsa, iş yeri ve ev tapuyu kendi üzerlerine aldıkları, ayrıca 3.

Gaziantep’te tefeci operasyonu

Gaziantep’te tefecilere yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce tefecilik suçuna yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın faizle para verme karşılığında 3 müşteki şahsa ait, bugünkü değeri yaklaşık 68 Milyon TL civarındaki toplam 31 adet arazi, arsa, iş yeri ve ev tapuyu kendi üzerlerine aldıkları, ayrıca 3. şahsa aktardıkları ve aralarında yüzde 4,5 faiz karşılığı para verdiklerine dair protokol imzaladıklarının tespit edilmesi üzerine, eş zamanlı operasyon ile şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalarda çok sayıda tapu senedi ve banka çeki fotokopileri ile şahısların kendi el yazılarıyla tuttuğu hesap notları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Gaziantep Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:13
Öğle
12:41
İkindi
16:32
Akşam
19:59
Yatsı
21:34

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Akkartal Eczanesi
Sehitkamil
B. Yeşim Eczanesi
Sehitkamil
Hengirmen Eczanesi
Sehitkamil
Nisa Koçak Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Samet Eren Eczanesi
Sehitkamil
Alper Şahin Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Milletvekili Koçer’den torba yasa değerlendirmesi

Milletvekili Koçer’den torba yasa değerlendirmesi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Yasak aşk cinayeti

Yasak aşk cinayeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.