Gaziantep’te tefeci operasyonu

Gaziantep’te tefecilere yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce tefecilik suçuna yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsın faizle para verme karşılığında 3 müşteki şahsa ait, bugünkü değeri yaklaşık 68 Milyon TL civarındaki toplam 31 adet arazi, arsa, iş yeri ve ev tapuyu kendi üzerlerine aldıkları, ayrıca 3. şahsa aktardıkları ve aralarında yüzde 4,5 faiz karşılığı para verdiklerine dair protokol imzaladıklarının tespit edilmesi üzerine, eş zamanlı operasyon ile şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalarda çok sayıda tapu senedi ve banka çeki fotokopileri ile şahısların kendi el yazılarıyla tuttuğu hesap notları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

