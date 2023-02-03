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Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

03.02.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, faiz karşılığında para vererek zorla senet imzalatan, tehdit eden ve bir vatandaşın iş yerine el koymaya çalışan 7 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı.

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