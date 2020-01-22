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  4. Gaziantep'te terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Gaziantep'te terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyonda düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep Operasyon Terör Örgütü tutuklandı

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